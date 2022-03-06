Полпред в УрФО счёл введённые Западом санкции против России мягче заявленных
Он считает, что ограничения обернутся в первую очередь серьёзными убытками для стран ЕС и США.
Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что санкции, о которых страны Запада объявили после начала специальной военной "Операции Z" на Украине, "на бумаге" выглядят мягче, чем об этом заявлялось изначально.
"То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьёзными убытками", — сказал он в интервью "ГТРК-Урал".
Якушев также отметил, что сейчас крайне важно спокойно пройти первый период введения санкций и их юридического оформления. По его мнению, вводимые ограничения открывают большие возможности для российских производителей.
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Валерий Шарифулин