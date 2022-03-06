Полпред в УрФО счёл введённые Западом санкции против России мягче заявленных

Он считает, что ограничения обернутся в первую очередь серьёзными убытками для стран ЕС и США.

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что санкции, о которых страны Запада объявили после начала специальной военной "Операции Z" на Украине, "на бумаге" выглядят мягче, чем об этом заявлялось изначально.

"То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьёзными убытками", — сказал он в интервью "ГТРК-Урал".