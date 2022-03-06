ДНР эвакуировала из Мариуполя более 300 мирных жителей
Выводу гражданских с помощью провокаций пытались помешать украинские националисты.
Донецкая Народная Республика смогла эвакуировать из города Мариуполя более 300 мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в телеграм-канале штаба.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гумкоридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на этот шаг. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гумкоридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам тогда так и не вышли.
ТАСС / Сергей Бобылев