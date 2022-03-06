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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 10:24
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ДНР эвакуировала из Мариуполя более 300 мирных жителей

Выводу гражданских с помощью провокаций пытались помешать украинские националисты.

Донецкая Народная Республика смогла эвакуировать из города Мариуполя более 300 мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в телеграм-канале штаба.

Горсовет Мариуполя объявил о возобновлении эвакуации населения по гумкоридору
Горсовет Мариуполя объявил о возобновлении эвакуации населения по гумкоридору

Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гумкоридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на этот шаг. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гумкоридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам тогда так и не вышли.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
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