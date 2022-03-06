ДНР эвакуировала из Мариуполя более 300 мирных жителей

Донецкая Народная Республика смогла эвакуировать из города Мариуполя более 300 мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек", — говорится в телеграм-канале штаба.