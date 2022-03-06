Лыжники Большунов и Непряева победили на марафоне в Дёмине
Ранее FIS отстранила российских спортсменов, включая лыжников, до завершения текущего сезона.
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал победителем Дёминского марафона. Соревнования прошли в Рыбинске, Ярославская область.
Вторым финишировал Глеб Ретивых, третьим — Рауль Шакирзянов. Биатлонист сборной России Карим Халили, также принимавший участие в гонке, показал четвёртый результат.
У женщин первое место заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева, накануне гарантировавшая себе победу в общем зачёте Кубка мира. В тройку призёрок также попали Екатерина Смирнова и Мария Истомина.
ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT