Лыжники Большунов и Непряева победили на марафоне в Дёмине

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал победителем Дёминского марафона. Соревнования прошли в Рыбинске, Ярославская область.

У женщин первое место заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева, накануне гарантировавшая себе победу в общем зачёте Кубка мира. В тройку призёрок также попали Екатерина Смирнова и Мария Истомина.