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Опубликовано 6 марта 2022, 10:24

Лыжники Большунов и Непряева победили на марафоне в Дёмине

Ранее FIS отстранила российских спортсменов, включая лыжников, до завершения текущего сезона.

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал победителем Дёминского марафона. Соревнования прошли в Рыбинске, Ярославская область.

Вторым финишировал Глеб Ретивых, третьим — Рауль Шакирзянов. Биатлонист сборной России Карим Халили, также принимавший участие в гонке, показал четвёртый результат.

У женщин первое место заняла олимпийская чемпионка Наталья Непряева, накануне гарантировавшая себе победу в общем зачёте Кубка мира. В тройку призёрок также попали Екатерина Смирнова и Мария Истомина.

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Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона.

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ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT

Роман Фейгин
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