Мишустин поручил внести в кабмин проект о моратории на проверки бизнеса
Это часть комплекса мер, предложенных Правительством РФ для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях вводимых санкций.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как уточняется, до 9 марта министерство должно "подготовить и внести в кабмин проект постановления по установлению моратория на проведение в 2022 году проверок, по продлению действия ряда разрешений и лицензий, а также особенностей оценки безопасности продукции, ввозимой на территорию России, на соответствие установленным требованиям".
В кабмине также сообщили, что эти инициативы являются частью комплекса мер, предложенных Правительством РФ для того, чтобы обеспечить устойчивость экономики и снизить нагрузку на предпринимателей в условиях вводимых санкций.
Напомним, ранее Михаил Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений из-за специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.