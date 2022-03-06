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Опубликовано 6 марта 2022, 10:29

Мишустин поручил внести в кабмин проект о моратории на проверки бизнеса

Это часть комплекса мер, предложенных Правительством РФ для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях вводимых санкций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, до 9 марта министерство должно "подготовить и внести в кабмин проект постановления по установлению моратория на проведение в 2022 году проверок, по продлению действия ряда разрешений и лицензий, а также особенностей оценки безопасности продукции, ввозимой на территорию России, на соответствие установленным требованиям".

В кабмине также сообщили, что эти инициативы являются частью комплекса мер, предложенных Правительством РФ для того, чтобы обеспечить устойчивость экономики и снизить нагрузку на предпринимателей в условиях вводимых санкций.

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Напомним, ранее Михаил Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений из-за специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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