Мишустин поручил внести в кабмин проект о моратории на проверки бизнеса

Это часть комплекса мер, предложенных Правительством РФ для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях вводимых санкций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется, до 9 марта министерство должно "подготовить и внести в кабмин проект постановления по установлению моратория на проведение в 2022 году проверок, по продлению действия ряда разрешений и лицензий, а также особенностей оценки безопасности продукции, ввозимой на территорию России, на соответствие установленным требованиям".