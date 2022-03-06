Visa предупредила о введении ограничений для карт в России 10 марта

Платёжная система Visa перестанет принимать запросы авторизации банков России с 00:01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на её сайте.

"Виза" сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платёжной системе "Виза"... Приём запросов авторизации российских участников в рамках платёжной системы "Виза" будет прекращён с 00:01 10 марта 2022 года; осуществление платёжного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", — поясняется в сообщении.