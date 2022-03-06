Visa предупредила о введении ограничений для карт в России 10 марта
Компания намерена с этой даты прекратить осуществление платёжного клиринга, но допускает введение ограничения и раньше этого срока.
Платёжная система Visa перестанет принимать запросы авторизации банков России с 00:01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на её сайте.
"Виза" сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платёжной системе "Виза"... Приём запросов авторизации российских участников в рамках платёжной системы "Виза" будет прекращён с 00:01 10 марта 2022 года; осуществление платёжного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", — поясняется в сообщении.
Вместе с тем Visa оставляет за собой право приостановить приём запросов авторизации и осуществление платёжного клиринга от российских банков ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платёжной системы.
Напомним, что в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.
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