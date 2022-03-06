Депутат Бундестага Рот посоветовал Украине не надеяться быстро вступить в ЕС

Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот порекомендовал Украине не ждать быстрого вступления в Евросоюз. По словам парламентария, максимум, на который может рассчитывать страна, это так называемое почётное членство.

"Стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией необходимы для членства в ЕС. И 50 тысяч страниц законов ЕС должны быть переведены в национальные законы. Это гигантская задача, и она не произойдёт в одночасье", — объяснил депутат в интервью газете Die Welt.