Депутат Бундестага Рот посоветовал Украине не надеяться быстро вступить в ЕС
Для членства в Евросоюзе необходимо совершить ряд сложных процедур, которые невозможно выполнить в короткие сроки, объяснил он.
Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот порекомендовал Украине не ждать быстрого вступления в Евросоюз. По словам парламентария, максимум, на который может рассчитывать страна, это так называемое почётное членство.
"Стабильные демократические институты, конкурентоспособная рыночная экономика, функционирующее государственное управление и эффективная борьба с коррупцией необходимы для членства в ЕС. И 50 тысяч страниц законов ЕС должны быть переведены в национальные законы. Это гигантская задача, и она не произойдёт в одночасье", — объяснил депутат в интервью газете Die Welt.
Парламентарий напомнил, что Евросоюз во многом не справился с интеграцией ряда стран в собственную систему, в связи с чем возникли разногласия с Венгрией и Польшей, а также состоялся Брексит — выход Великобритании из ЕС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации страны не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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