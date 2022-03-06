"Вполне на это способны": Сенатор Цеков допустил передачу США плутония Украине для ядерной бомбы

По словам политика, нужно предавать международной огласке всю информацию, где и как Киев вёл такие исследования, и проводить мероприятия по прекращению такой деятельности.

Власти Украины хотели бы иметь на вооружении ядерное оружие, а США, скорее всего, об этом прекрасно знали и всячески способствовали. Так прокомментировал информацию о возможном получении плутония Киевом от Вашингтона член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"То, что они способны на это, именно руководство Украины, — да, это вполне вероятно. Я не знаю, на что они рассчитывали с учётом того, что они делали заявление о необходимости появления у них ядерной бомбы, но они в принципе эту тему публично обозначали", — пояснил он в беседе с Лайфом.