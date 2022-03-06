"Вполне на это способны": Сенатор Цеков допустил передачу США плутония Украине для ядерной бомбы
По словам политика, нужно предавать международной огласке всю информацию, где и как Киев вёл такие исследования, и проводить мероприятия по прекращению такой деятельности.
Власти Украины хотели бы иметь на вооружении ядерное оружие, а США, скорее всего, об этом прекрасно знали и всячески способствовали. Так прокомментировал информацию о возможном получении плутония Киевом от Вашингтона член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"То, что они способны на это, именно руководство Украины, — да, это вполне вероятно. Я не знаю, на что они рассчитывали с учётом того, что они делали заявление о необходимости появления у них ядерной бомбы, но они в принципе эту тему публично обозначали", — пояснил он в беседе с Лайфом.
Цеков добавил, что нужно дождаться реакции США на информацию про передачу плутония Киеву. Но замалчивать эту тему нельзя, если велись Украиной тайные разработки подобного типа вооружения, то нужно предавать огласке, узнавать, где и как проводились работы. Также нужно проводить мероприятия по недопущению создания Киевом ядерного оружия, уверен сенатор.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации". По мнению президента РФ Владимира Путина, разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее. Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с его стороны.
ТАСС / Антон Новодережкин