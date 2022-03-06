"Длительное лечение не требуется": В ЦСКА сообщили результаты обследования Марио Фернандеса

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прошёл дополнительное медицинское обследование. Оно не выявило повреждений, требующих длительного лечения, сообщается на сайте футбольного клуба.

"Марио Фернандес вчера прошёл дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение. В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через два-три дня", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Накануне Фернандес получил травму, столкнувшись лбом с футболистом "Нижнего Новгорода" Иброхимхалилом Юлдошевым на 85-й минуте матча 20-го тура чемпионата России. После окончания встречи главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сообщил, что защитник команды получил сотрясение мозга и перелом носа.