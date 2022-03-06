ЦБ объявил о мерах для поддержания ценных бумаг в котировальных списках

Банк России определил льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

В части наличия в составе совета директоров, а также его комитетов независимых директоров льготный период установлен до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года.

Также в отношении количества акций эмитента в свободном обращении льготный период введён до 1 июля 2023 года. Что касается уровня кредитного рейтинга эмитента или выпуска облигаций эмитента или поручителя, удовлетворявшего требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года, льготный период установлен до 1 октября 2022 года.

"Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга", — сказано в сообщении регулятора.