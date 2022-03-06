ЦБ объявил о мерах для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
Их реализация позволит эмитентам сохранить существующий уровень листинга, подчеркнули в регуляторе.
Банк России определил льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
В части наличия в составе совета директоров, а также его комитетов независимых директоров льготный период установлен до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года.
Также в отношении количества акций эмитента в свободном обращении льготный период введён до 1 июля 2023 года. Что касается уровня кредитного рейтинга эмитента или выпуска облигаций эмитента или поручителя, удовлетворявшего требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года, льготный период установлен до 1 октября 2022 года.
"Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга", — сказано в сообщении регулятора.
Ранее ЦБ разрешил банкам РФ засекретить часть обязательной отчётности. Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять данные в регулятор, что позволит осуществлять надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора.
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ТАСС / Михаил Терещенко