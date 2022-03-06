Более 163 тысяч человек эвакуировано в Россию из зон проведения "Операции Z"

В регионах РФ осуществлено наращивание пунктов временного размещения, все из которых готовы к индивидуальной работе с прибывающими беженцами.

Из зон проведения специальной военной "Операции Z" эвакуировано уже более 163 тысяч человек, из которых 42,7 тысячи — дети. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

"Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 163 тыс. (163 218) человек, из них 42 729 — дети, в том числе за сутки — 6897, из которых 1133 ребёнка. Государственную границу РФ пересекло 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки — 991 единица", — говорится в сообщении.

Также в российских регионах осуществлено наращивание пунктов временного размещения до девяти тысяч, все из которых готовы к индивидуальной работе с прибывающими с Украины.