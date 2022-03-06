Более 163 тысяч человек эвакуировано в Россию из зон проведения "Операции Z"
В регионах РФ осуществлено наращивание пунктов временного размещения, все из которых готовы к индивидуальной работе с прибывающими беженцами.
Из зон проведения специальной военной "Операции Z" эвакуировано уже более 163 тысяч человек, из которых 42,7 тысячи — дети. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.
"Из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 163 тыс. (163 218) человек, из них 42 729 — дети, в том числе за сутки — 6897, из которых 1133 ребёнка. Государственную границу РФ пересекло 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки — 991 единица", — говорится в сообщении.
Также в российских регионах осуществлено наращивание пунктов временного размещения до девяти тысяч, все из которых готовы к индивидуальной работе с прибывающими с Украины.
В штабе также отметили, что в РФ созданы все необходимые условия для встречи беженцев. Так, в пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание и развёрнуты мобильные медицинские пункты. Кроме того, организована логистика для убытия в регионы РФ, а для иностранных граждан предусмотрен вывоз на родину.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев