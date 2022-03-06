Аксёнов рассказал, что у Украины было всё готово к нападению на Крым
Он назвал "Операцию Z" единственно правильным решением, чтобы не допустить масштабного противостояния.
Украина давно вынашивала планы вторжения в Крым и ждала лишь удобного момента. Об этом написал в своём телеграме глава региона Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что к нападению уже было всё готово, поэтому спецоперация России стала единственно правильным решением. Нельзя повторять ошибки 1941 года, добавил глава Крыма.
"У крымчан не было сомнений в наличии у киевского режима таких планов, вопрос был только в сроках их реализации. Официальный Киев этого и не скрывал. Лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" ведь не 24 февраля родился и не в 2014 году. Украинские нацисты выдвинули его ещё в девяностых годах прошлого века. И они от своих намерений никогда не отказывались, ждали только удобного момента", — отметил он.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ