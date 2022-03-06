Аксёнов рассказал, что у Украины было всё готово к нападению на Крым

Украина давно вынашивала планы вторжения в Крым и ждала лишь удобного момента. Об этом написал в своём телеграме глава региона Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что к нападению уже было всё готово, поэтому спецоперация России стала единственно правильным решением. Нельзя повторять ошибки 1941 года, добавил глава Крыма.

"У крымчан не было сомнений в наличии у киевского режима таких планов, вопрос был только в сроках их реализации. Официальный Киев этого и не скрывал. Лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" ведь не 24 февраля родился и не в 2014 году. Украинские нацисты выдвинули его ещё в девяностых годах прошлого века. И они от своих намерений никогда не отказывались, ждали только удобного момента", — отметил он.