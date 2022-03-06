Пушилин заявил, что Украина собиралась атаковать Донбасс и Крым 8 марта
В ходе пресс-конференции глава ДНР показал карту российского полуострова с нанесёнными на ней точками расположения киевских войск.
Украинские силовики собирались атаковать Донбасс и вторгнуться на территорию Крыма 8 марта 2022 года. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым", — сообщил Пушилин в ходе пресс-конференции, показав на карте полуострова расположение войск ВСУ.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
VK / Денис Пушилин