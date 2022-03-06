Пушилин заявил, что Украина собиралась атаковать Донбасс и Крым 8 марта

Украинские силовики собирались атаковать Донбасс и вторгнуться на территорию Крыма 8 марта 2022 года. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым", — сообщил Пушилин в ходе пресс-конференции, показав на карте полуострова расположение войск ВСУ.