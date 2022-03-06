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Опубликовано 6 марта 2022, 14:00

Над Мариуполем видны столбы чёрного дыма

Накануне националисты из "Азова" взорвали в городе жилой дом. Под завалами всё ещё могут находиться люди.

Над Мариуполем видны чёрные столбы дыма. Предположительно, речь идёт о микрорайоне Восточном. Об этом рассказал корреспондент РИА "Новости", уточнив, что задымление масштабное и оно заметно с ближайших окрестностей города.

Ранее сообщалось, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров. Это произошло 5 марта в 10 часов по московскому времени. Уточнялось, что под завалами находится 200 человек, большинство из которых женщины и дети. Также, по данным ДНР, боевики "Азова" заложили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Минобороны РФ сообщило о ходе операции в Мариуполе и взятых под контроль населённых пунктах
Минобороны РФ сообщило о ходе операции в Мариуполе и взятых под контроль населённых пунктах
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ТАСС / AP / Sergei Grits

Татьяна Миссуми
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