Над Мариуполем видны столбы чёрного дыма
Накануне националисты из "Азова" взорвали в городе жилой дом. Под завалами всё ещё могут находиться люди.
Над Мариуполем видны чёрные столбы дыма. Предположительно, речь идёт о микрорайоне Восточном. Об этом рассказал корреспондент РИА "Новости", уточнив, что задымление масштабное и оно заметно с ближайших окрестностей города.
Ранее сообщалось, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров. Это произошло 5 марта в 10 часов по московскому времени. Уточнялось, что под завалами находится 200 человек, большинство из которых женщины и дети. Также, по данным ДНР, боевики "Азова" заложили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / AP / Sergei Grits