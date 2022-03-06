Над Мариуполем видны столбы чёрного дыма

Накануне националисты из "Азова" взорвали в городе жилой дом. Под завалами всё ещё могут находиться люди.

Над Мариуполем видны чёрные столбы дыма. Предположительно, речь идёт о микрорайоне Восточном. Об этом рассказал корреспондент РИА "Новости", уточнив, что задымление масштабное и оно заметно с ближайших окрестностей города.