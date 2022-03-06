Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от педофилов

Глава РФ Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, приостанавливается течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Закон также устанавливает следующие отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершает преступник, который проживает с ребёнком, несёт ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

Изменения внесены в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Документ ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера посредством Интернета или СМИ, а также в случае, если преступление совершено лицом, уже ранее судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору. За это теперь грозит до шести лет лишения свободы и утрата права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет. Кроме того, закон обязывает привлекать педагогов или психологов к участию в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 16 до 18 лет.

К тому же вводится наказание в виде заключения на срок до одного года за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет и уголовная ответственность за укрывательство тяжких преступлений в отношении таких несовершеннолетних. Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершённых в отношении детей младше 14 лет, грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок. В том числе речь идёт о случаях, когда это лицо не принимало участие в преступлении.