Захарова потребовала от Запада переподтвердить обязательства по Венским конвенциям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже потребовала от западных стран переподтверждения обязательств по Венским конвенциям, а также их строгого выполнения.

"Мы, естественно, потребовали уже от [западных] стран аккредитации наших посольств, соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических консульских сношениях. Мы, естественно, требуем от них переподтвердить свои обязательства и, самое главное, их строго выполнять", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".