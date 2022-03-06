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6 марта, 13:53

Захарова потребовала от Запада переподтвердить обязательства по Венским конвенциям

Она также призвала к соблюдению обязательств по соответствующим договорам о дипломатических консульских сношениях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже потребовала от западных стран переподтверждения обязательств по Венским конвенциям, а также их строгого выполнения.

"Мы, естественно, потребовали уже от [западных] стран аккредитации наших посольств, соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических консульских сношениях. Мы, естественно, требуем от них переподтвердить свои обязательства и, самое главное, их строго выполнять", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

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А ранее Захарова заявила о шантаже и запугивании стран со стороны США. Официальный представитель МИД РФ озвучила мнение, что "перегруппировка" международных позиций произошла в условиях жесточайшего давления со стороны Вашингтона.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер

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