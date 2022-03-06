Захарова потребовала от Запада переподтвердить обязательства по Венским конвенциям
Она также призвала к соблюдению обязательств по соответствующим договорам о дипломатических консульских сношениях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже потребовала от западных стран переподтверждения обязательств по Венским конвенциям, а также их строгого выполнения.
"Мы, естественно, потребовали уже от [западных] стран аккредитации наших посольств, соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических консульских сношениях. Мы, естественно, требуем от них переподтвердить свои обязательства и, самое главное, их строго выполнять", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
А ранее Захарова заявила о шантаже и запугивании стран со стороны США. Официальный представитель МИД РФ озвучила мнение, что "перегруппировка" международных позиций произошла в условиях жесточайшего давления со стороны Вашингтона.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ