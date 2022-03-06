В Москве перевернулся автозак с задержанными

Автозак с задержанными на несанкционированной акции попал в ДТП. Видео © Telegram / SHOT

В Москве произошла авария с участием автозака, в котором в этот момент находились полицейские и гражданские. Кадры с места ДТП опубликовал телеграм-канал SHOT.

Автозак перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. Из покорёженной машины, которая влетела в столб, людям пришлось выбираться через люк. При этом одного полицейского зажало, из-за чего он не смог освободиться самостоятельно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что в результате девять человек получили ушибы. Там уточнили, что ДТП произошло около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический Вал, когда автобус полицейского главка двигался со включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.

"На момент ДТП в автобусе находилось 29 человек, в их числе пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане. По предварительным данным, девять участников ДТП получили лёгкие ушибы: три сотрудника полиции и шестеро граждан", — рассказали в пресс-службе.