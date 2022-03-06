В штабе "Правого сектора" нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО

Эта находка указывает на то, что Североатлантический альянс помогал националистам, уверены в ДНР.

В штабе "Правого сектора"* был обнаружен ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. О занятной находке сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Этот ноутбук является прямым доказательством того, что Североатлантический альянс помогал националистам на Украине, убеждён он.