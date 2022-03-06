В штабе "Правого сектора" нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО
Эта находка указывает на то, что Североатлантический альянс помогал националистам, уверены в ДНР.
В штабе "Правого сектора"* был обнаружен ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. О занятной находке сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Этот ноутбук является прямым доказательством того, что Североатлантический альянс помогал националистам на Украине, убеждён он.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / Сергей Бобылев