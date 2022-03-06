Перешедший из "Рубина" Игнатьев помог "Крыльям Советов" уйти от поражения в матче с "Арсеналом"
Тульский клуб завершал матч вдесятером из-за удаления Горана Чаушича.
Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу сыграли вничью с тульским "Арсеналом". Состоявшаяся на арене "Солидарность Самара" встреча завершилась со счётом 2:2.
Окончательный результат на 83-й минуте установил нападающий "Крыльев Советов" Иван Игнатьев, в ходе зимнего перерыва перешедший из казанского "Рубина". Также в составе хозяев отличился Владислав Сарвели. У "Арсенала" по голу забили Кингс Кангва и Джордже Деспотович.
Гости завершали матч в меньшинстве. На 86-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён сербский полузащитник команды Горан Чаушич.
"Крылья Советов" набрали 28 очков, оставшись на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 20 баллами идёт 12-м.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. 20-й тур
"Крылья Советов" – "Арсенал" — 2:2
Голы: Кингс Кангва 13' (0:1), Сарвели 52' (1:1), Деспотович, с пенальти 71' (1:2), Игнатьев 83' (2:2)