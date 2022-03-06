Перешедший из "Рубина" Игнатьев помог "Крыльям Советов" уйти от поражения в матче с "Арсеналом"

Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу сыграли вничью с тульским "Арсеналом". Состоявшаяся на арене "Солидарность Самара" встреча завершилась со счётом 2:2.

Окончательный результат на 83-й минуте установил нападающий "Крыльев Советов" Иван Игнатьев, в ходе зимнего перерыва перешедший из казанского "Рубина". Также в составе хозяев отличился Владислав Сарвели. У "Арсенала" по голу забили Кингс Кангва и Джордже Деспотович.

Гости завершали матч в меньшинстве. На 86-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён сербский полузащитник команды Горан Чаушич.

"Крылья Советов" набрали 28 очков, оставшись на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 20 баллами идёт 12-м.