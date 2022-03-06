Скандал на "РЖД-арене": Не отбывший дисквалификацию Кухта принёс "Локомотиву" победу над "Химками"

Столичный "Локомотив" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу дома победил подмосковные "Химки" со счётом 3:2. Встреча состоялась на "РЖД-арене". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

Победный гол на 80-й минуте забил чешский новичок "Локомотива" Ян Кухта. При этом по регламенту он должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию, поскольку в декабре получил красную карточку в одном из матчей в составе пражской "Славии". В связи с этим железнодорожникам может быть засчитано техническое поражение (0:3).

Также в составе хозяев по голу забили голландский хавбек Джирано Керк и французский нападающий Вильсон Изидор. У химчан дубль оформил камерунский форвард Дидье Ламкель Зе.

С конца первого тайма "Химки" играли в меньшинстве. На 42-й минуте вторую жёлтую карточку получил бразильский защитник команды Бруно Виана.

В добавленное арбитром время "Локомотив" мог увеличить преимущество в счёте, но Жемалетдинов не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер гостей Илья Лантратов.

"Локомотив" набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 14 баллами располагаются на последней, 16-й позиции.