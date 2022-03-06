"Химки" могут подать протест и потребовать засчитать "Локомотиву" техническое поражение
В матче принял участие чешский новичок железнодорожников Ян Кухта, не отбывший дисквалификацию.
Председатель наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб может подать протест на результат матча 20-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" из-за участия в нём футболиста железнодорожников Яна Кухты. Об этом сообщает " Спорт-Экспресс".
"Пока информация о техническом поражении "Локомотива" не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет. Мы будем ещё раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать на протест", — заявил Терюшков.
В декабре Кухта в составе пражской "Славии" заработал удаление в матче чемпионата Чехии против "Баника". С тех пор он так и не отбыл одноматчевую дисквалификацию.
"Локомотиву" может грозить техническое поражение в матче, в котором столичная команда на данный момент ведёт со счётом 3:2.
ФК "Локомотив"