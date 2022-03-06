Генпрокурор Украины пригрозила депутату Рады Киве розыском и арестом за госизмену
Илья Кива. Фото © Telegram / The Kyva
Она уверена, что нардеп своими действиями и высказываниями причинил колоссальный вред родине.
Депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении в госизмене, его вскоре объявят в международный розыск. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск... На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина", — написала Венедиктова на своей странице в "Фейсбуке".
По её мнению, нардеп сделал всё от него зависящее, чтобы пригласить в страну "агрессора". Генпрокурор также пообещала использовать своё право для перевода Кивы в статус подозреваемого. Она убеждена, что в будущем депутата ждёт арест, экстрадиция и справедливый суд.
Напомним, что украинский депутат Илья Кива неоднократно критиковал власть страны. Ранее он даже назвал лидера Незалежной Владимира Зеленского наркоманом. Нардеп также делился мнением, что президент Украины после "исполнения своей грязной работы" уедет отдыхать и проживать украденные у своего народа деньги в США или Британию.