Генпрокурор Украины пригрозила депутату Рады Киве розыском и арестом за госизмену

Она уверена, что нардеп своими действиями и высказываниями причинил колоссальный вред родине.

Депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении в госизмене, его вскоре объявят в международный розыск. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск... На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина", — написала Венедиктова на своей странице в "Фейсбуке".