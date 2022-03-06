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6 марта, 13:07

У ресторана в Никосии прогремел взрыв

Прибывшие стражи порядка установили, что инцидент произошёл в результате задействования самодельного ударного устройства.

Злоумышленники привели в действие взрывное устройство у здания одного из ресторанов в центральной части Никосии, сообщает на своём сайте полиция столицы Кипра.

"Сегодня около 4:50 (5:50 мск) в здании, расположенном в Никосии, произошёл взрыв", — говорится в сообщении.

Прибывшие стражи порядка установили, что инцидент произошёл в результате задействования самодельного взрывного устройства. Взрыв нанёс сильный ущерб внутри здания ресторана и снаружи. О пострадавших не сообщается. Власти продолжают расследование инцидента. Адрес заведения не разглашается, но в кипрской прессе предположили, что речь идёт об известном ресторане на главной улице Никосии — Макариос-авеню.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.

Обложка ©

Pixabay

Виктория Дитрих
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