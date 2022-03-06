У ресторана в Никосии прогремел взрыв

Злоумышленники привели в действие взрывное устройство у здания одного из ресторанов в центральной части Никосии, сообщает на своём сайте полиция столицы Кипра.

"Сегодня около 4:50 (5:50 мск) в здании, расположенном в Никосии, произошёл взрыв", — говорится в сообщении.

Прибывшие стражи порядка установили, что инцидент произошёл в результате задействования самодельного взрывного устройства. Взрыв нанёс сильный ущерб внутри здания ресторана и снаружи. О пострадавших не сообщается. Власти продолжают расследование инцидента. Адрес заведения не разглашается, но в кипрской прессе предположили, что речь идёт об известном ресторане на главной улице Никосии — Макариос-авеню.