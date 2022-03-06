СК РФ возбудил ещё 4 дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов

Следственный комитет России возбудил ещё четыре уголовных дела по факту обстрелов Донбасса Вооружёнными силами Украины и нацбатальонов с 4 по 6 марта, сообщили в пресс-службе СК.

"Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ". Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и иных украинских военизированных формирований военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы.