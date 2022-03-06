СК РФ возбудил ещё 4 дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов
Речь идёт о статьях о жестоком обращении с мирными гражданами и применении запрещённых международным договором РФ средств и методов.
Следственный комитет России возбудил ещё четыре уголовных дела по факту обстрелов Донбасса Вооружёнными силами Украины и нацбатальонов с 4 по 6 марта, сообщили в пресс-службе СК.
"Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ". Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и иных украинских военизированных формирований военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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