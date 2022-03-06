Чернышенко призвал российские предприятия использовать санкции для расширения производств
Он напомнил, что сейчас регионам необходимо сделать заявки на федеральные отраслевые заказы и научные разработки. Деньги на них будут выделены в рамках реализации новой программы.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото © Правительство России
Предприятия должны использовать вводимые Западом санкции как возможность расширения производств и выхода на российский рынок, необходимо заполнять освобождающиеся ниши собственными товарами, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его мнению, у субъектов Приволжского федерального округа в данной сфере есть большой потенциал, так как на их территории находятся крупные промышленные кластеры.
Вице-премьер отметил, что на базе координационного центра ежедневно ведётся мониторинг всех системообразующих предприятий. Оцениваются запасы продукции, объёмы продаж и цены на социально значимые товары. Правительство продолжает реализовывать ряд приоритетных проектов и окружных инициатив. По словам Чернышенко, на исполнение новой госпрограммы научно-технологического развития страны ежегодно будет направляться свыше 1,2 триллиона рублей. Поэтому регионам необходимо сделать заявки на федеральные отраслевые заказы и научные разработки.
"Сейчас необходимо использовать вводимые правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель — продолжать исполнять взятые на себя обязательства загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки правительством также будут рассмотрены", — сказал Чернышенко на совещании с главами регионов Приволжского федерального округа в координационном центре кабмина.
Как сообщал Лайф, поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.