Чернышенко призвал российские предприятия использовать санкции для расширения производств

Предприятия должны использовать вводимые Западом санкции как возможность расширения производств и выхода на российский рынок, необходимо заполнять освобождающиеся ниши собственными товарами, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его мнению, у субъектов Приволжского федерального округа в данной сфере есть большой потенциал, так как на их территории находятся крупные промышленные кластеры.

Вице-премьер отметил, что на базе координационного центра ежедневно ведётся мониторинг всех системообразующих предприятий. Оцениваются запасы продукции, объёмы продаж и цены на социально значимые товары. Правительство продолжает реализовывать ряд приоритетных проектов и окружных инициатив. По словам Чернышенко, на исполнение новой госпрограммы научно-технологического развития страны ежегодно будет направляться свыше 1,2 триллиона рублей. Поэтому регионам необходимо сделать заявки на федеральные отраслевые заказы и научные разработки.