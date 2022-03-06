"Мечта русской пропаганды" : Офис Зеленского ответил на сообщения о подготовке к его эвакуации из Киева
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Там заявили, что это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая ещё не изжита в прессе, хотя уже точно исчерпала себя в реальности.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг сообщения западных СМИ о том, что США и Великобритания якобы направили в Литву свой спецназ для эвакуации главы Незалежной Владимира Зеленского из Киева в случае, если он того захочет. По его словам, подобные материалы основываются на "информационных вбросах".
"Это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая, к сожалению, пока не изжита в прессе. Хотя уже точно исчерпалась в реальности", — приводит его слова украинское издание "Страна".
Подоляк отметил, что для Зеленского никогда не было такого выбора — уехать или остаться. По его словам, отъезд президента Незалежной является самой настоящей "мечтой русской пропаганды".
Напомним, ранее издание The Washington Post писало, что Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны. При этом в Верховной раде сообщили, что депутаты намерены остаться в стране и продолжать работу в прежнем режиме. А сегодня издание The Sun узнало о переброске бойцов британских войск SAS и элитного спецподразделения ВМС США "Морские котики" в Литву для эвакуации Зеленского.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.