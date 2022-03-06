"Мечта русской пропаганды" : Офис Зеленского ответил на сообщения о подготовке к его эвакуации из Киева

Там заявили, что это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая ещё не изжита в прессе, хотя уже точно исчерпала себя в реальности.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг сообщения западных СМИ о том, что США и Великобритания якобы направили в Литву свой спецназ для эвакуации главы Незалежной Владимира Зеленского из Киева в случае, если он того захочет. По его словам, подобные материалы основываются на "информационных вбросах".

"Это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая, к сожалению, пока не изжита в прессе. Хотя уже точно исчерпалась в реальности", — приводит его слова украинское издание "Страна".