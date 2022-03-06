"Аэрофлот" совершит спецрейсы в Мале для вывоза россиян 7 марта
Из-за антироссийских санкций и закрытия некоторыми странами воздушного пространства для самолётов из РФ туристы не могут вернуться на родину.
Авиакомпания "Аэрофлот" совершит дополнительные полёты из столицы Мальдивской Республики Мале в Москву 7 марта, чтобы вывезти российских туристов. Об этом сообщает авиаперевозчик.
"Аэрофлот" организует дополнительные рейсы Мале – Москва для вывоза туристов в Россию до момента приостановки международного авиасообщения", — сообщает авиакомпания.
Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" объявил об аналогичном решении. Зарубежные полёты отменили также Nordwind и Pegas Fly, Royal Flight. Сейчас Росавиация и Ростуризм согласовывают вывозные спецрейсы с зарубежными авиавластями. По данным АТОР, за границей может находиться более 150 тысяч россиян.
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