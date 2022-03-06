Стало известно о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского
Место, куда планируют доставить украинского лидера, не сообщается, однако "операцию" могут провернуть в ночное время.
Издание The Sun сообщает, что британские войска SAS и бойцы элитного специального подразделения ВМС США "Морские котики" готовятся к операции по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.
Она состоится только в том случае, если лидер Незалежной сам попросит об этом, подчеркнули источники издания. Также они заявили, что 150 бойцов спецназа из США и ещё 70 — из Великобритании, которых планируется задействовать в операции, находятся на военной базе в Литве и проходят подготовку вместе с украинскими военными.
Место, куда планируют доставить президента Незалежной, не сообщается, однако известно, что это может случиться в ночное время. При этом американское издание The Washington Post ранее заявило, что в США рассматривают план эвакуации Зеленского в Польшу.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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