Стало известно о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского

Она состоится только в том случае, если лидер Незалежной сам попросит об этом, подчеркнули источники издания. Также они заявили, что 150 бойцов спецназа из США и ещё 70 — из Великобритании, которых планируется задействовать в операции, находятся на военной базе в Литве и проходят подготовку вместе с украинскими военными.