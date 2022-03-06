Стало известно о подготовке спецназа Британии и США к эвакуации Зеленского

Место, куда планируют доставить украинского лидера, не сообщается, однако "операцию" могут провернуть в ночное время.

Издание The Sun сообщает, что британские войска SAS и бойцы элитного специального подразделения ВМС США "Морские котики" готовятся к операции по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.

Она состоится только в том случае, если лидер Незалежной сам попросит об этом, подчеркнули источники издания. Также они заявили, что 150 бойцов спецназа из США и ещё 70 — из Великобритании, которых планируется задействовать в операции, находятся на военной базе в Литве и проходят подготовку вместе с украинскими военными.