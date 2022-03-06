Американский экс-полковник Макгрегор сравнил бойцов ВСУ с исламистами

По его мнению, тактика обуславливается тем, что у украинских военных нет мобильности, систем ПВО и прикрытия с воздуха.

Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска действуют так же, как ближневосточные экстремисты, используя мирное население в городах в качестве живого щита.

"Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома", — сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox Business.

По его мнению, эта тактика обуславливается тем, что у украинских военных нет мобильности, систем ПВО и прикрытия с воздуха. Поэтому им приходится прятаться в населённых пунктах, смешиваясь с населением. Он отметил, что российская сторона старается действовать аккуратно, минимизируя ущерб, в отличие, в частности, от американской армии в Ираке. Макгрегор также выразил мнение, что поражение ВСУ неизбежно, а президент Украины Владимир Зеленский пытается любыми способами его отсрочить.