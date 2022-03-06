Эрдоган заявил о необходимости подписания мирного договора по ситуации на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган указал в ходе телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на необходимость открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора по Украине.

"Эрдоган заявил, что готов внести любой вклад в мирное урегулирование украинской проблемы в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность срочных шагов для обеспечения перемирия, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера по итогам беседы с Путиным.