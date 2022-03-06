Эрдоган заявил о необходимости подписания мирного договора по ситуации на Украине

Он также отметил, что готов внести любой вклад в урегулирование конфликта между Россией и Незалежной в кратчайшие сроки.

Президент Турции Тайип Эрдоган указал в ходе телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на необходимость открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора по Украине.