Эрдоган заявил о необходимости подписания мирного договора по ситуации на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru
Он также отметил, что готов внести любой вклад в урегулирование конфликта между Россией и Незалежной в кратчайшие сроки.
Президент Турции Тайип Эрдоган указал в ходе телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на необходимость открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора по Украине.
"Эрдоган заявил, что готов внести любой вклад в мирное урегулирование украинской проблемы в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность срочных шагов для обеспечения перемирия, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера по итогам беседы с Путиным.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.