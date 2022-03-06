Путин озвучил Эрдогану условия для приостановки "Операции Z"

Он обратил внимание коллеги на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс для перегруппировки своих сил и средств.

Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе беседы по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, при каких условиях возможна приостановка "Операции Z" по защите Донбасса. Он подчеркнул готовность российской стороны к диалогу с украинской властью и с зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта.

"Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В связи с этим подчёркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", — сообщили в Кремле.