Путин озвучил Эрдогану условия для приостановки "Операции Z"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © Kremlin
Он обратил внимание коллеги на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс для перегруппировки своих сил и средств.
Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе беседы по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, при каких условиях возможна приостановка "Операции Z" по защите Донбасса. Он подчеркнул готовность российской стороны к диалогу с украинской властью и с зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта.
"Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В связи с этим подчёркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", — сообщили в Кремле.
Путин также выразил надежду на то, что в ходе нового раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.