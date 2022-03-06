ФСБ задержала в Ростовской области бойца "Правого сектора"

В Ростовской области по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании задержан гражданин Украины, член экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооружённого формирования "Украинская добровольческая армия"* (до 2015 года именовалась "Добровольческий украинский корпус"*)", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли предметы, подтверждающие участие мужчины в боевых действиях. В отношении него возбуждены уголовные дела за организацию деятельности "Правого сектора" и участие в незаконном вооружённом формировании.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, задержано шесть сторонников "Правого сектора", планировавших устроить взрыв в одном из православных храмов. Кроме того, ведомство показало видео задержания подозреваемых. В ходе обысков их места жительства сотрудники изъяли вещи с символикой экстремистской организации.