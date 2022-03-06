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Опубликовано 6 марта 2022, 11:40
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"Лента" ввела ограничение на продажу ряда товаров

Нововведение затронуло крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масло, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу.

Российская сеть гипермаркетов "Лента" ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

"Лента" ограничила количество товаров, которое сможет приобрести покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн", — говорится в сообщении.

Это касается таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясная и рыбная консервация, масло, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия, подгузники.

При этом в компании отметили, что это вынужденная мера, которая направлена на "снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам".

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Как сообщал Лайф, ранее российская рознично-торговая компания Х5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель" и дискаунтером "Чижик", ограничивает большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса. Россияне кинулись скупать товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло. Поставщики говорят, что продуктов на складах вполне достаточно, они просто не успевают их доставлять.

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Николь Вербер
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