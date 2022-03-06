"Лента" ввела ограничение на продажу ряда товаров

Нововведение затронуло крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масло, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу.

Российская сеть гипермаркетов "Лента" ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

"Лента" ограничила количество товаров, которое сможет приобрести покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн", — говорится в сообщении.

Это касается таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясная и рыбная консервация, масло, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия, подгузники.

При этом в компании отметили, что это вынужденная мера, которая направлена на "снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам".