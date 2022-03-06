Басурин: О людях под завалами взорванного дома в Мариуполе не получается узнать из-за ВСУ
По всему периметру здания поставлены украинские военнослужащие, которые никого туда не пропускают и не дают никакой информации.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона выставила охрану у взорванного 5 марта в Мариуполе дома, из-за чего не удаётся узнать информацию о людях под завалами.
"Взрыв в Мариуполе и украинская сторона подтверждает, но информации о нём никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают, поэтому, что там происходит и что с людьми, мы тоже на данный момент не знаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Басурин сообщал, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров. Это произошло 5 марта в 10 часов по московскому времени. Уточнялось, что под завалами находится 200 человек, большинство из которых женщины и дети.
Напомним, что 5 марта в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гумкоридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами могли оказаться 200 человек.
ТАСС / Александр Рюмин