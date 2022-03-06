Басурин: О людях под завалами взорванного дома в Мариуполе не получается узнать из-за ВСУ

По всему периметру здания поставлены украинские военнослужащие, которые никого туда не пропускают и не дают никакой информации.

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона выставила охрану у взорванного 5 марта в Мариуполе дома, из-за чего не удаётся узнать информацию о людях под завалами.

"Взрыв в Мариуполе и украинская сторона подтверждает, но информации о нём никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают, поэтому, что там происходит и что с людьми, мы тоже на данный момент не знаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".