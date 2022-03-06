Басурин сообщил об отказе Украины гарантировать режим тишины в Мариуполе

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Незалежная отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, украинская сторона выставила охрану по периметру взорванного в субботу в Мариуполе дома, у сил Донецкой Народной Республики не получается узнать информацию о людях под завалами, подчеркнул заместитель начальника Управления НМ ДНР.