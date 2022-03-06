Басурин сообщил об отказе Украины гарантировать режим тишины в Мариуполе
Он также отметил, что по периметру взорванного 5 марта в этом городе дома находится охрана.
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Незалежная отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.
"Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины", — заявил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
Кроме того, украинская сторона выставила охрану по периметру взорванного в субботу в Мариуполе дома, у сил Донецкой Народной Республики не получается узнать информацию о людях под завалами, подчеркнул заместитель начальника Управления НМ ДНР.
Напомним, что 5 марта в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гумкоридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами могли оказаться 200 человек.
ТАСС / Валентин Спринчак