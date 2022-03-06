Басурин сообщил об отказе Украины гарантировать режим тишины в Мариуполе

Он также отметил, что по периметру взорванного 5 марта в этом городе дома находится охрана.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Незалежная отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

"Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины", — заявил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".