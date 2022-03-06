Политтехнолог Август увидела тревожный знак в словах Байдена о "вторжении Путина в Россию"
Джо Деменцио невнимателен к своим словам, поэтому сложно представить, с каким трудом он принимает решения, будучи главой мощной ядерной державы, отметила эксперт.
Политтехнолог Алёна Август рассказала в беседе с Лайфом, что на самом деле может означать очередная оговорка президента США Джо Байдена о "вторжении Путина в Россию", отметив, что такие приступы деменции и запутанность речи должны уже начать пугать мир.
"Это уже даже не удивляет. Мне кажется, это даже должно немного пугать в ситуации, когда весь мир напряжён в связи с тем, что происходит сейчас на территории Украины. И именно в этой ситуации так, извиняюсь, сильно облажаться. Тут даже возраст, даже предполагаемая усталость никак не может объяснить такую невнимательность к словам. Человек не очень понимает уже, что происходит", — пояснила политтехнолог.
По мнению собеседника Лайфа, если человек так невнимателен к словам, которые произносит, то трудно представить, с каким трудом он формулирует мысли и принимает решения, будучи президентом мощной ядерной державы, вмешивающейся буквально во все события на нашей планете. Специалист поделилась, что у неё от всего этого даже холодок по спине пробегает.
"После того как он улыбнётся, пробегает холодок по спине. Я не думаю, что это его пиарщики как-то так постарались. Если они действительно это вдруг бы сделали, что вряд ли возможно, то просто гнать их", — считает Алёна Август.
Лайф уже неоднократно рассказывал, что Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Буквально несколько дней назад американский президент перепутал украинцев с иранцами. Однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном и оговорился, заявив, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему дали прозвище Джо Деменцио.
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