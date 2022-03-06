Политтехнолог Август увидела тревожный знак в словах Байдена о "вторжении Путина в Россию"

Политтехнолог Алёна Август рассказала в беседе с Лайфом, что на самом деле может означать очередная оговорка президента США Джо Байдена о "вторжении Путина в Россию", отметив, что такие приступы деменции и запутанность речи должны уже начать пугать мир.

"Это уже даже не удивляет. Мне кажется, это даже должно немного пугать в ситуации, когда весь мир напряжён в связи с тем, что происходит сейчас на территории Украины. И именно в этой ситуации так, извиняюсь, сильно облажаться. Тут даже возраст, даже предполагаемая усталость никак не может объяснить такую невнимательность к словам. Человек не очень понимает уже, что происходит", — пояснила политтехнолог.

По мнению собеседника Лайфа, если человек так невнимателен к словам, которые произносит, то трудно представить, с каким трудом он формулирует мысли и принимает решения, будучи президентом мощной ядерной державы, вмешивающейся буквально во все события на нашей планете. Специалист поделилась, что у неё от всего этого даже холодок по спине пробегает.