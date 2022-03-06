"Все замёрзнем насмерть": Британцы пришли в ярость из-за критики главы МИД Украины в адрес Shell

Пользователи посоветовали политику перестать закупать оружие у Европы — тогда и не будут гибнуть люди.

Читатели британского издания Daily Mail в очередной раз раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. На этот раз он высказал критику в адрес нефтегазовой компании Shell за покупку российской нефти и призвал англичан требовать от транснациональных корпораций прекращения контактов с Москвой из-за "Операции Z".

В комментариях британцы указали Кулебе, что не ему решать, покупать ли энергоресурсы у России. Они припомнили министру "миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России".

"Все замёрзнем насмерть, отказавшись от нефти и газа, когда цены уже взлетели до небес при нищенских зарплатах миллионов людей", — посетовали читатели.

Они заявили Кулебе, что украинская кровь на руках официального Киева и его партнёров. "Прекратите покупать оружие у британского правительства и у других европейских стран... Именно оно убивает невинных людей", — отметил jkis. Пользователи посоветовали украинскому министру замолчать и перестать обвинять других.