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Опубликовано 6 марта 2022, 11:35
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"Все замёрзнем насмерть": Британцы пришли в ярость из-за критики главы МИД Украины в адрес Shell

Пользователи посоветовали политику перестать закупать оружие у Европы — тогда и не будут гибнуть люди.

Читатели британского издания Daily Mail в очередной раз раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. На этот раз он высказал критику в адрес нефтегазовой компании Shell за покупку российской нефти и призвал англичан требовать от транснациональных корпораций прекращения контактов с Москвой из-за "Операции Z".

В комментариях британцы указали Кулебе, что не ему решать, покупать ли энергоресурсы у России. Они припомнили министру "миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России".

"Все замёрзнем насмерть, отказавшись от нефти и газа, когда цены уже взлетели до небес при нищенских зарплатах миллионов людей", — посетовали читатели.

Они заявили Кулебе, что украинская кровь на руках официального Киева и его партнёров. "Прекратите покупать оружие у британского правительства и у других европейских стран... Именно оно убивает невинных людей", — отметил jkis. Пользователи посоветовали украинскому министру замолчать и перестать обвинять других.

Shell извинилась за необходимость покупать российскую нефть
Shell извинилась за необходимость покупать российскую нефть

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы больше не уважают НАТО. По его словам, альянс провинился тем, что не принимает решительных действий в отношении Москвы, а лишь наблюдает со стороны за ситуацией в Незалежной. Министр уверен, что тем самым альянс показывает Кремлю свою нерешительность, а там это прекрасно чувствуют и якобы пользуются ситуацией.

Кулеба рассказал, сколько стран поставляют Украине оружие
Кулеба рассказал, сколько стран поставляют Украине оружие
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ТАСС / EPA / EFREM LUKATSKY

Татьяна Миссуми
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