"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило от неизвестного. Сейчас на месте проводится проверка зданий и прилегающей территории.
Телецентр "Останкино" в Москве проверяют из-за угрозы взрыва, о котором в воскресенье сообщил неизвестный, пишет ТАСС. В настоящее время информация об эвакуации не поступала. Сейчас на улице Академика Королёва работают кинологи, специалисты экстренных служб и правоохранители.
"Поступило анонимное сообщение о том, что в телецентре "Останкино" заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка соответствующих зданий и прилегающей территории", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.
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ТАСС / Артём Геодакян