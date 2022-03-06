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6 марта, 11:37

"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило от неизвестного. Сейчас на месте проводится проверка зданий и прилегающей территории.

Телецентр "Останкино" в Москве проверяют из-за угрозы взрыва, о котором в воскресенье сообщил неизвестный, пишет ТАСС. В настоящее время информация об эвакуации не поступала. Сейчас на улице Академика Королёва работают кинологи, специалисты экстренных служб и правоохранители.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в телецентре "Останкино" заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка соответствующих зданий и прилегающей территории", рассказал собеседник агентства.

В Петербурге неизвестные сообщили о минировании зданий СПбГУ и академической гимназии

В Петербурге неизвестные сообщили о минировании зданий СПбГУ и академической гимназии

Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.

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ТАСС / Артём Геодакян

Оксана Попова

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