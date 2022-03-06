"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва

Телецентр "Останкино" в Москве проверяют из-за угрозы взрыва, о котором в воскресенье сообщил неизвестный, пишет ТАСС. В настоящее время информация об эвакуации не поступала. Сейчас на улице Академика Королёва работают кинологи, специалисты экстренных служб и правоохранители.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в телецентре "Останкино" заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка соответствующих зданий и прилегающей территории", — рассказал собеседник агентства.