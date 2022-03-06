Экс-посол Киева в США Чалый озвучил секрет формулы мира для Украины
Незалежная может достигнуть согласия с Москвой, просто приняв один документ, считает дипломат.
Бывший посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что нейтралитет для украинской стороны — это формула мира, норма указана в декларации о суверенитете страны.
"У нас есть один реальный элемент, он зафиксирован в нашей декларации о суверенитете. Пункт 9 этой декларации провозгласил про намерение Украины стать постоянно нейтральной страной. Мне кажется, что если эта формула будет применена, которая есть в наших конституционных документах, то мы все остальные вопросы сможем отбить", — заявил Чалый в эфире украинского телеканала "Рада".
Дипломат предположил, что Незалежная сможет найти формулу, которая поможет остановить огонь, а далее с союзниками отработать формулу мира, где Украина восстановит свою территориальную целостность и будет иметь будущее. Он также подчеркнул, что существует единственная формула, которая сможет гарантировать мир на Украине. Чалый добавил, что в этом случае нужно требовать международно-правовые гарантии, которые будут ратифицированы парламентами всех стран — членами Совбеза ООН и странами-соседями.
"Первое. Мы поняли, что НАТО не будет непосредственно принимать участие своими вооружёнными силами в будущем конфликте с РФ. Второе. НАТО абсолютно чётко заявило, что оно не готово принимать Украину", — заключил экс-посол Киева.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.