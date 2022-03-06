Экс-посол Киева в США Чалый озвучил секрет формулы мира для Украины

Незалежная может достигнуть согласия с Москвой, просто приняв один документ, считает дипломат.

Бывший посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что нейтралитет для украинской стороны — это формула мира, норма указана в декларации о суверенитете страны.

"У нас есть один реальный элемент, он зафиксирован в нашей декларации о суверенитете. Пункт 9 этой декларации провозгласил про намерение Украины стать постоянно нейтральной страной. Мне кажется, что если эта формула будет применена, которая есть в наших конституционных документах, то мы все остальные вопросы сможем отбить", — заявил Чалый в эфире украинского телеканала "Рада".

Дипломат предположил, что Незалежная сможет найти формулу, которая поможет остановить огонь, а далее с союзниками отработать формулу мира, где Украина восстановит свою территориальную целостность и будет иметь будущее. Он также подчеркнул, что существует единственная формула, которая сможет гарантировать мир на Украине. Чалый добавил, что в этом случае нужно требовать международно-правовые гарантии, которые будут ратифицированы парламентами всех стран — членами Совбеза ООН и странами-соседями.