Глава Евросовета заявил, что ЕС не будет финансировать отправку боевых самолётов Киеву

Однако он подчеркнул, что некоторые страны Евросоюза "рассматривают возможность поставки средств или запчастей, которые связаны с применением Военно-воздушных сил".

Евросоюз не станет финансировать вероятную поставку боевых самолётов на Украину в связи со специальной военной операцией России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолётов Украине", — сообщил Мишель.