Глава Евросовета заявил, что ЕС не будет финансировать отправку боевых самолётов Киеву
Однако он подчеркнул, что некоторые страны Евросоюза "рассматривают возможность поставки средств или запчастей, которые связаны с применением Военно-воздушных сил".
Евросоюз не станет финансировать вероятную поставку боевых самолётов на Украину в связи со специальной военной операцией России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche.
"Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолётов Украине", — сообщил Мишель.
Однако он рассказал, что некоторые страны – члены ЕС "рассматривают возможность поставки средств или запчастей, которые связаны с применением Военно-воздушных сил". Мишель напомнил, что Евросоюз направит Украине летальное вооружение на сумму 450 миллионов евро и оборонительные средства на 50 миллионов евро.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Mindaugas Kulbis