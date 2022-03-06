Американский политолог Миршаймер возложил на США вину за кризис на Украине
Он заявил, что страна придумала "сказку" про агрессию РФ и про то, что президент Владимир Путин помешан на создании "большой России" или даже на воссоздании Советского Союза.
Джон Миршаймер. Фото © ТАСС / Анатолий Струнин
Газета The New Yorker на этой неделе опубликовала интервью с американским политологом, автором теории наступательного реализма Джоном Миршаймером. Заголовок статьи получился весьма говорящим: "Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине".
Политолог, несмотря на "истерию" на Западе в связи с событиями на Украине, не изменил своим убеждениям и продолжает повторять слова, с которыми годами выступал в ведущих университетах мира.
"Когда разразился кризис [на Украине в 2014 году], нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании "большой России" или даже на воссоздании СССР", — заявил политолог.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.