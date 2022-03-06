Американский политолог Миршаймер возложил на США вину за кризис на Украине

Политолог, несмотря на "истерию" на Западе в связи с событиями на Украине, не изменил своим убеждениям и продолжает повторять слова, с которыми годами выступал в ведущих университетах мира.

"Когда разразился кризис [на Украине в 2014 году], нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании "большой России" или даже на воссоздании СССР", — заявил политолог.