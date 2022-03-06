Паралимпийская сборная России вернулась из Пекина в Москву
На этой неделе МПК изменил своё решение о допуске паралимпийцев России и Белоруссии на соревнования.
Паралимпийская сборная России, которая должна была принять участие в зимних Играх, прилетела из Пекина в Москву. Борт со спортсменами приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 14:34 мск, сообщает ТАСС.
На Паралимпиаде в Китае в составе сборной России планировал выступить 71 спортсмен. Из них — 33 лыжника и биатлониста, 17 хоккеистов, десять горнолыжников, шесть сноубордистов и пять кёрлингистов.
Рейс с российскими паралимпийцами в аэропорт Шереметьево приехали встречать сотни болельщиков.
Ранее Лайф сообщал, что МПК первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено — и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
ТАСС / Сергей Савостьянов