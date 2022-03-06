Паралимпийская сборная России вернулась из Пекина в Москву

Паралимпийская сборная России, которая должна была принять участие в зимних Играх, прилетела из Пекина в Москву. Борт со спортсменами приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 14:34 мск, сообщает ТАСС.

На Паралимпиаде в Китае в составе сборной России планировал выступить 71 спортсмен. Из них — 33 лыжника и биатлониста, 17 хоккеистов, десять горнолыжников, шесть сноубордистов и пять кёрлингистов.