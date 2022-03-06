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6 марта, 11:59

Паралимпийская сборная России вернулась из Пекина в Москву

На этой неделе МПК изменил своё решение о допуске паралимпийцев России и Белоруссии на соревнования.

Паралимпийская сборная России, которая должна была принять участие в зимних Играх, прилетела из Пекина в Москву. Борт со спортсменами приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 14:34 мск, сообщает ТАСС.

На Паралимпиаде в Китае в составе сборной России планировал выступить 71 спортсмен. Из них — 33 лыжника и биатлониста, 17 хоккеистов, десять горнолыжников, шесть сноубордистов и пять кёрлингистов.

Рейс с российскими паралимпийцами в аэропорт Шереметьево приехали встречать сотни болельщиков.

Паралимпийская сборная исполнила гимн России перед вылетом из Пекина

Паралимпийская сборная исполнила гимн России перед вылетом из Пекина

Ранее Лайф сообщал, что МПК первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено — и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Роман Фейгин

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