Эрдоган раскритиковал действия Запада в отношении русской культуры и её деятелей
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin
Ранее Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал действия Запада в отношении деятелей русской культуры. Подробности беседы сообщила пресс-служба Кремля.
"Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей", — отметили в Кремле.
Ранее Лайф писал, что Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым. Как отмечается, руководство приняло такое решение в свете российской военной "Операции Z" на Украине. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.