Эрдоган раскритиковал действия Запада в отношении русской культуры и её деятелей

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал действия Запада в отношении деятелей русской культуры. Подробности беседы сообщила пресс-служба Кремля.

"Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей", — отметили в Кремле.