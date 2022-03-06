ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 12:15
3908

Эрдоган раскритиковал действия Запада в отношении русской культуры и её деятелей

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin

Ранее Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал действия Запада в отношении деятелей русской культуры. Подробности беседы сообщила пресс-служба Кремля.

"Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей", — отметили в Кремле.

Путин озвучил Эрдогану условия для приостановки "Операции Z"
Путин озвучил Эрдогану условия для приостановки "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым. Как отмечается, руководство приняло такое решение в свете российской военной "Операции Z" на Украине. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Культура
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar