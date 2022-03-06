Путин поделился с Эрдоганом надеждами на третий раунд переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган © Kremlin
В ходе беседы он ещё раз подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинской властью и зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ход военной спецоперации по защите Донбасса со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи, подчеркнув, что "Операция Z" идёт по плану и в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В ходе беседы Путин ещё раз подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинской властью и зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта. Он также обратил внимание на то, что любые попытки Киева затянуть переговоры для перегруппировки своих сил и средств бесперспективны. По словам президента, приостановка спецоперации возможна, но только при условии, что Украина прекратит боевые действия и выполнит выдвинутые Россией требования. При этом Путин выразил надежду на то, что киевская делегация проявит более конструктивный подход во время третьего раунда переговоров.
Лидеры России и Турции подчеркнули важность поддержания контактов по дипломатической линии и между военными ведомствами стран. Путин выразил готовность российской стороны оказать любое содействие для обеспечения безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий. Во время телефонного разговора Эрдоган критически оценил набирающую обороты в западных странах кампанию по дискриминации русской культуры и её деятелей.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.