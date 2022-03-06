Путин поделился с Эрдоганом надеждами на третий раунд переговоров с Украиной

В ходе беседы он ещё раз подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинской властью и зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ход военной спецоперации по защите Донбасса со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи, подчеркнув, что "Операция Z" идёт по плану и в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В ходе беседы Путин ещё раз подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинской властью и зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта. Он также обратил внимание на то, что любые попытки Киева затянуть переговоры для перегруппировки своих сил и средств бесперспективны. По словам президента, приостановка спецоперации возможна, но только при условии, что Украина прекратит боевые действия и выполнит выдвинутые Россией требования. При этом Путин выразил надежду на то, что киевская делегация проявит более конструктивный подход во время третьего раунда переговоров.