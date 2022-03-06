Блинкен заверил, что США поддерживают нейтральный статус Молдавии

Закреплённый в конституции статус нейтралитета Молдавии поддерживается американскими властями. Но при этом в США приветствуют решение страны вступить в ЕС, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что Штаты продолжат содействовать реформам в Молдавии, борьбе с коррупцией и помогать "независимым СМИ".