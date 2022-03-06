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6 марта, 12:23

Блинкен заверил, что США поддерживают нейтральный статус Молдавии

При этом в Вашингтоне отметили курс Кишинёва на построение правового и демократического государства.

Закреплённый в конституции статус нейтралитета Молдавии поддерживается американскими властями. Но при этом в США приветствуют решение страны вступить в ЕС, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что Штаты продолжат содействовать реформам в Молдавии, борьбе с коррупцией и помогать "независимым СМИ".

"Молдавия провозгласила курс на построение правового и демократического государства, на сближение с европейскими институтами. Мы поддерживаем эти устремления, включая нейтралитет [страны]", — подчеркнул политик после встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Ранее сообщалось, что Молдавия подписала заявку на вступление в ЕС, но при этом отказалась поддерживать санкции против России из-за начала Москвой "Операции Z" на Украине по денацификации и демилитаризации. Молдавские власти объяснили своё решение тесными экономическими связями с Россией и подчеркнули, что с 2014 года не вводят никаких рестрикций в адрес Москвы.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми

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