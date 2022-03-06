Блинкен заверил, что США поддерживают нейтральный статус Молдавии
При этом в Вашингтоне отметили курс Кишинёва на построение правового и демократического государства.
Закреплённый в конституции статус нейтралитета Молдавии поддерживается американскими властями. Но при этом в США приветствуют решение страны вступить в ЕС, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что Штаты продолжат содействовать реформам в Молдавии, борьбе с коррупцией и помогать "независимым СМИ".
"Молдавия провозгласила курс на построение правового и демократического государства, на сближение с европейскими институтами. Мы поддерживаем эти устремления, включая нейтралитет [страны]", — подчеркнул политик после встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
Ранее сообщалось, что Молдавия подписала заявку на вступление в ЕС, но при этом отказалась поддерживать санкции против России из-за начала Москвой "Операции Z" на Украине по денацификации и демилитаризации. Молдавские власти объяснили своё решение тесными экономическими связями с Россией и подчеркнули, что с 2014 года не вводят никаких рестрикций в адрес Москвы.
ТАСС / Zuma