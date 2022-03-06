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6 марта, 12:33

"Меня это напрягает": Большунов надеется, что в ближайшем будущем вновь сможет участвовать в международных турнирах

На недавней Олимпиаде в Пекине россиянин выиграл три золотые медали.

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что его очень напрягает отстранение от международных соревнований, он надеется, что ситуация в ближайшее время изменится. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Надеюсь, всё наладится в ближайшем будущем, всё вернётся на свои места и мы сможем дальше участвовать (в международных соревнованиях. — Прим. Лайфа). Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие. Всё-таки спорт — это мир", — заявил Большунов.

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить российских спортсменов, в том числе и лыжников, до конца текущего сезона.

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На недавней Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 км и бронза в командном спринте.

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ТАСС / KIMMO BRANDT

Роман Фейгин

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