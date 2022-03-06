"Меня это напрягает": Большунов надеется, что в ближайшем будущем вновь сможет участвовать в международных турнирах

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что его очень напрягает отстранение от международных соревнований, он надеется, что ситуация в ближайшее время изменится. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Надеюсь, всё наладится в ближайшем будущем, всё вернётся на свои места и мы сможем дальше участвовать (в международных соревнованиях. — Прим. Лайфа). Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие. Всё-таки спорт — это мир", — заявил Большунов.