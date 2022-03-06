Раскрыты данные о работах Киева над созданием "грязной бомбы" в зоне Чернобыльской АЭС

Для работ над созданием ядерного оружия Киев использовал зону Чернобыльской АЭС, сообщил РИА "Новости" представитель одного из компетентных ведомств РФ.

"Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной бомбы", так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ", — пояснил он.

По утверждению собеседника агентства, в работах участвовали сотрудники Одесского национального политехнического университета, профильные подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук. Также вопросом производства "грязной бомбы" частично занимался Институт проблем материаловедения и Физико-механический институт, где накоплен опыт в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.