Скабеева сообщила о взломе каналов Поддубного и Коца в Telegram

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сообщила о взломе телеграм-каналов военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца, которые рассказывают о событиях, происходящих на Украине в ходе специальной "Операции Z".

По данным СМИ, многие авторы телеграм-каналов пожаловались на массовый взлом, после которого были опубликованы сообщения с призывами выходить на незаконные акции. При этом, чтобы избежать взлома, эксперты советуют удалить из админов своего канала Crosser_bot.