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6 марта, 12:55

Скабеева сообщила о взломе каналов Поддубного и Коца в Telegram

Однако, по данным СМИ, атаке хакеров подверглись многие аккаунты, после чего в них появились призывы выходить на незаконные акции.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CahuBSHgcc-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgeny.poddubny</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CahwtMwsm5W/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sashakots</a></p>

Фото © Instagram / evgeny.poddubny / sashakots

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сообщила о взломе телеграм-каналов военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца, которые рассказывают о событиях, происходящих на Украине в ходе специальной "Операции Z".

"Внимание! Телеграм-каналы военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца взломаны", — написала она в своём телеграм-канале.

По данным СМИ, многие авторы телеграм-каналов пожаловались на массовый взлом, после которого были опубликованы сообщения с призывами выходить на незаконные акции. При этом, чтобы избежать взлома, эксперты советуют удалить из админов своего канала Crosser_bot.

Российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous

Российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous

Ранее в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По мнению специалистов, такого уровня атак не было никогда. Лайф также писал, что хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.

Николь Вербер

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