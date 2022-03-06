Скабеева сообщила о взломе каналов Поддубного и Коца в Telegram
Однако, по данным СМИ, атаке хакеров подверглись многие аккаунты, после чего в них появились призывы выходить на незаконные акции.
Фото © Instagram / evgeny.poddubny / sashakots
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сообщила о взломе телеграм-каналов военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца, которые рассказывают о событиях, происходящих на Украине в ходе специальной "Операции Z".
"Внимание! Телеграм-каналы военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца взломаны", — написала она в своём телеграм-канале.
По данным СМИ, многие авторы телеграм-каналов пожаловались на массовый взлом, после которого были опубликованы сообщения с призывами выходить на незаконные акции. При этом, чтобы избежать взлома, эксперты советуют удалить из админов своего канала Crosser_bot.
Ранее в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По мнению специалистов, такого уровня атак не было никогда. Лайф также писал, что хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.