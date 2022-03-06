Минфин США опубликовал легальные способы обхода санкций при покупке нефти в России

Министерство финансов США объяснило, как ужесточившиеся американские санкции повлияют на энергетический сектор РФ, а также как можно легально обойти введённые ограничения при покупке российской нефти.

Из разъяснений ведомства следует, что необходимо продолжить платежи в сфере энергетики, однако совершать их нужно с помощью специальных обходных транзакций. Чтобы рассчитаться за российскую нефть, американские компании могут использовать так называемые U-образные транзакции. Платежи по U-схеме предполагают, что покупатель будет перечислять деньги за нефть из России неподсанкционным финансовым институтам третьих стран, а уже оттуда платежи будут отправляться на долларовый счёт российской компании в подсанкционном банке.