Минфин США опубликовал легальные способы обхода санкций при покупке нефти в России
Американским организациям предлагается воспользоваться U-образными транзакциями, которые будут отправлять платежи в третьи страны, а затем перенаправлять российским компаниям.
Министерство финансов США объяснило, как ужесточившиеся американские санкции повлияют на энергетический сектор РФ, а также как можно легально обойти введённые ограничения при покупке российской нефти.
Из разъяснений ведомства следует, что необходимо продолжить платежи в сфере энергетики, однако совершать их нужно с помощью специальных обходных транзакций. Чтобы рассчитаться за российскую нефть, американские компании могут использовать так называемые U-образные транзакции. Платежи по U-схеме предполагают, что покупатель будет перечислять деньги за нефть из России неподсанкционным финансовым институтам третьих стран, а уже оттуда платежи будут отправляться на долларовый счёт российской компании в подсанкционном банке.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.
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