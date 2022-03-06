МЧС России доставило 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

В основном это продукты питания и предметы первой необходимости. Также Москва заявила о поставках продовольствия территориям Украины, которые освобождают российские войска.

РФ доставила жителям Донбасса примерно 300 тонн гуманитарной помощи. Колонна Донского спасательного центра МЧС из 33 машин и 50 спасателей выехала 6 марта из Ростовской области. Об этом рассказали в ведомстве.

"МЧС России доставило около 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости", — уточнили в МЧС.