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Опубликовано 6 марта 2022, 13:05

МЧС России доставило 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

В основном это продукты питания и предметы первой необходимости. Также Москва заявила о поставках продовольствия территориям Украины, которые освобождают российские войска.

РФ доставила жителям Донбасса примерно 300 тонн гуманитарной помощи. Колонна Донского спасательного центра МЧС из 33 машин и 50 спасателей выехала 6 марта из Ростовской области. Об этом рассказали в ведомстве.

"МЧС России доставило около 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости", — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ оказывают гуманитарную помощь жителям Украины, 4 марта в Херсон было доставлено более 140 тонн продуктов и медикаментов. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

Лавров сообщил об отказе властей Херсона принять гуманитарную помощь из России
Лавров сообщил об отказе властей Херсона принять гуманитарную помощь из России
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ТАСС / Cергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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