Moody's понизило рейтинг России с B3 до Са
Ранее агентство уже опускало нашу страну на несколько ступеней. Причиной стали спецоперация Москвы на Украине и антироссийские санкции Запада.
Международное рейтинговое агентство Moody's снова снизило рейтинг России до Cа с B3. Об этом сообщается на его сайте. Уточняется, что прогноз продолжает считаться негативным. При этом краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime.
"Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) Правительства России до Са с В3", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Как сообщал Лайф, агентство Moody's понизило рейтинги России на несколько ступеней. Поводом стало введение западными странами масштабных санкций против РФ на фоне специальной военной "Операции Z" по демилитаризации Украины. В Минфине РФ заверили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Так там отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его, заявив, что это связано с геополитикой.
Getty Images / Cem Ozdel / Anadolu Agency