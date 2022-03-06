Moody's понизило рейтинг России с B3 до Са

Международное рейтинговое агентство Moody's снова снизило рейтинг России до Cа с B3. Об этом сообщается на его сайте. Уточняется, что прогноз продолжает считаться негативным. При этом краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime.

"Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) Правительства России до Са с В3", — говорится в сообщении на сайте агентства.